Минобороны: ночью перехвачены 10 БПЛА над тремя российскими регионами

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил о попытках атаки дронов на гражданские предприятия. В результате один человек получил осколочное ранение руки. На этаже в здании того же предприятия возникло возгорание. На другом предприятии пострадавших и разрушений нет. Главы других регионах о последствиях ночной атаки не сообщали.