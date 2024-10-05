Минобороны: ночью перехвачены 10 БПЛА над тремя российскими регионами
Дежурные средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 10 украинских БПЛА самолетного типа на тремя регионами, сообщили в Минобороны.
Семь дронов уничтожили над Белгородской областью, один над Воронежской и два над территорией Курской области.
Воронежский губернатор Александр Гусев заявил о попытках атаки дронов на гражданские предприятия. В результате один человек получил осколочное ранение руки. На этаже в здании того же предприятия возникло возгорание. На другом предприятии пострадавших и разрушений нет. Главы других регионах о последствиях ночной атаки не сообщали.
Накануне ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Воронежской, Ростовской областями и над акваторией Азовского моря.