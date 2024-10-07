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FT: суд в ноябре рассмотрит дело главы Еврокомиссии о закупке вакцин Pfizer

Ведомости

Суд Евросоюза в ноябре рассмотрит дело о возможных злоупотреблениях главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен при заключении контрактов на закупку вакцины Pfizer, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В суд на ЕК подало издание The New York Times. Предполагается, что ведомство рассмотрит дело 15 ноября. По данным FT, гендиректор Pfizer Альберт Бурла обменивался текстовыми сообщениями с фон дер Ляйен перед заключением крупнейшей сделки ЕС по продаже вакцин в разгар пандемии коронавируса. Речь идет о закупке 1,8 млрд доз вакцины, их общая сумма составляет 35 млрд евро.

Европейская комиссия подтвердила, что контракты с Pfizer обсуждались через СМС-сообщения, но отказалась публиковать переписку. В ЕК утверждают, что ее «по ошибке» удалили. В связи с этим NYT обратилась в суд. Расследование началось в начале 2023 г. в Льеже после жалобы от местного лоббиста Фредерика Балдана.

В декабре 2023 г. страны ЕС выкинули не менее 215 млн доз вакцины от COVID-19 на сумму 4 млрд евро, закупленных в разгар пандемии. По информации Politico, с конца 2020 г. страны ЕС закупили около 1,5 млрд доз вакцины от коронавируса в расчете более трех штук на каждого жителя Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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