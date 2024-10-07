FT: суд в ноябре рассмотрит дело главы Еврокомиссии о закупке вакцин Pfizer
Суд Евросоюза в ноябре рассмотрит дело о возможных злоупотреблениях главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен при заключении контрактов на закупку вакцины Pfizer, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
В суд на ЕК подало издание The New York Times. Предполагается, что ведомство рассмотрит дело 15 ноября. По данным FT, гендиректор Pfizer Альберт Бурла обменивался текстовыми сообщениями с фон дер Ляйен перед заключением крупнейшей сделки ЕС по продаже вакцин в разгар пандемии коронавируса. Речь идет о закупке 1,8 млрд доз вакцины, их общая сумма составляет 35 млрд евро.
Европейская комиссия подтвердила, что контракты с Pfizer обсуждались через СМС-сообщения, но отказалась публиковать переписку. В ЕК утверждают, что ее «по ошибке» удалили. В связи с этим NYT обратилась в суд. Расследование началось в начале 2023 г. в Льеже после жалобы от местного лоббиста Фредерика Балдана.
В декабре 2023 г. страны ЕС выкинули не менее 215 млн доз вакцины от COVID-19 на сумму 4 млрд евро, закупленных в разгар пандемии. По информации Politico, с конца 2020 г. страны ЕС закупили около 1,5 млрд доз вакцины от коронавируса в расчете более трех штук на каждого жителя Европы.