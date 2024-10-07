FT: суд в ноябре рассмотрит дело главы Еврокомиссии о закупке вакцин Pfizer

Европейская комиссия подтвердила, что контракты с Pfizer обсуждались через СМС-сообщения, но отказалась публиковать переписку. В ЕК утверждают, что ее «по ошибке» удалили. В связи с этим NYT обратилась в суд. Расследование началось в начале 2023 г. в Льеже после жалобы от местного лоббиста Фредерика Балдана.