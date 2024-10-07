Папа римский осудил «позорный» провал дипломатии на Ближнем Востоке
Папа римский Франциск обратился с письмом к католикам Ближнего Востока, в котором осудил неспособность международного сообщества положить конец войне. Об этом сообщает Vatican News.
«Я думаю о вас и молюсь за вас», – написал папа римский, осуждая при этом «позорную неспособность международного сообщества и самых могущественных стран заставить замолчать оружие и положить конец трагедии войны».
«Война – это поражение, оружие не строит будущее, а разрушает его, насилие никогда не приносит мира. История доказывает это, но годы конфликтов, похоже, ничему нас не научили», – заявил понтифик.
Поблагодарив «маленькую, беззащитную паству», которая живет на Святой Земле, «жаждущей мира», за желание остаться на своих землях, молиться и любить, несмотря ни на что, он описывает католиков Святой Земли как «семя, любимое Богом».
Во второй части письма папа римский обратился к представителям всех конфессий и вероисповеданий, которые на Ближнем Востоке «страдают от безумия войны». В конце папа римский благодарит «сыновей и дочерей мира»: тех, кто по всему миру помогает страждущим, а также епископов и священников, которые приносят утешение тем, «кто чувствует себя одиноким и покинутым».
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий достигло 41 909 человек.