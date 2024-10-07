Папа римский осудил «позорный» провал дипломатии на Ближнем Востоке

Во второй части письма папа римский обратился к представителям всех конфессий и вероисповеданий, которые на Ближнем Востоке «страдают от безумия войны». В конце папа римский благодарит «сыновей и дочерей мира»: тех, кто по всему миру помогает страждущим, а также епископов и священников, которые приносят утешение тем, «кто чувствует себя одиноким и покинутым».