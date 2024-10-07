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Папа римский осудил «позорный» провал дипломатии на Ближнем Востоке

Ведомости

Папа римский Франциск обратился с письмом к католикам Ближнего Востока, в котором осудил неспособность международного сообщества положить конец войне. Об этом сообщает Vatican News.

«Я думаю о вас и молюсь за вас», – написал папа римский, осуждая при этом «позорную неспособность международного сообщества и самых могущественных стран заставить замолчать оружие и положить конец трагедии войны».

«Война – это поражение, оружие не строит будущее, а разрушает его, насилие никогда не приносит мира. История доказывает это, но годы конфликтов, похоже, ничему нас не научили», – заявил понтифик.

Поблагодарив «маленькую, беззащитную паству», которая живет на Святой Земле, «жаждущей мира», за желание остаться на своих землях, молиться и любить, несмотря ни на что, он описывает католиков Святой Земли как «семя, любимое Богом».

Во второй части письма папа римский обратился к представителям всех конфессий и вероисповеданий, которые на Ближнем Востоке «страдают от безумия войны». В конце папа римский благодарит «сыновей и дочерей мира»: тех, кто по всему миру помогает страждущим, а также епископов и священников, которые приносят утешение тем, «кто чувствует себя одиноким и покинутым».

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за год ведения боевых действий достигло 41 909 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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