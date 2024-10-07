Ушаков: кандидатуры нового посла России в США прорабатываются

Кандидатуры нового посла России в США прорабатываются, указ главы государства будет опубликован тогда, когда все формальности будут выполнены. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, планирует ли президент Владимир Путин в ближайшее время назначить посла или это будет сделано после президентских выборов в США.