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Ушаков: кандидатуры нового посла России в США прорабатываются

Ведомости

Кандидатуры нового посла России в США прорабатываются, указ главы государства будет опубликован тогда, когда все формальности будут выполнены. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, планирует ли президент Владимир Путин в ближайшее время назначить посла или это будет сделано после президентских выборов в США.

На вопрос, связана ли смена посла с выборами в США и с тем, что Россия хочет дистанцироваться от возможных обвинений во вмешательстве, Ушаков ответил, что не связана.

«Нет. Насколько я понимаю, наш посол работает довольно-таки продолжительный период времени. Он работал действительно в трудных условиях, когда дипломатические отношения были практически около нуля. Работал действительно не имея постоянных контактов с представителями американской администрации. Работа была сложная», – сказал он.

Посол Анатолий Антонов сам заявлял о своем интересе «поставить точку» в этой деятельности, отметил Ушаков. По его словам, Антонов успешно выполнил свою миссию, а теперь наступила очередь другого человека, который будет назначен на этот важный пост.

Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США 5 октября, сообщили в российской дипмиссии в Вашингтоне. На следующий день он вернулся в Москву. На посту российского посла в Вашингтоне Антонов работал с 2017 г. В Кремле уточнили, что возвращение Антонова не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.

Источники «Ведомостей» назвали наиболее вероятным преемником дипломата бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. Другой собеседник в Госдуме допустил, что назначение нового посла может затянуться, поскольку в США «все блокируется». До тех пор российскую миссию будет возглавлять временный поверенный, предположил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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