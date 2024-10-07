Ушаков: кандидатуры нового посла России в США прорабатываются
Кандидатуры нового посла России в США прорабатываются, указ главы государства будет опубликован тогда, когда все формальности будут выполнены. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, планирует ли президент Владимир Путин в ближайшее время назначить посла или это будет сделано после президентских выборов в США.
На вопрос, связана ли смена посла с выборами в США и с тем, что Россия хочет дистанцироваться от возможных обвинений во вмешательстве, Ушаков ответил, что не связана.
«Нет. Насколько я понимаю, наш посол работает довольно-таки продолжительный период времени. Он работал действительно в трудных условиях, когда дипломатические отношения были практически около нуля. Работал действительно не имея постоянных контактов с представителями американской администрации. Работа была сложная», – сказал он.
Посол Анатолий Антонов сам заявлял о своем интересе «поставить точку» в этой деятельности, отметил Ушаков. По его словам, Антонов успешно выполнил свою миссию, а теперь наступила очередь другого человека, который будет назначен на этот важный пост.
Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США 5 октября, сообщили в российской дипмиссии в Вашингтоне. На следующий день он вернулся в Москву. На посту российского посла в Вашингтоне Антонов работал с 2017 г. В Кремле уточнили, что возвращение Антонова не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.
Источники «Ведомостей» назвали наиболее вероятным преемником дипломата бывшего посла в Канаде, директора департамента Северной Америки МИДа Александра Дарчиева. Другой собеседник в Госдуме допустил, что назначение нового посла может затянуться, поскольку в США «все блокируется». До тех пор российскую миссию будет возглавлять временный поверенный, предположил он.