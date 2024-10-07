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Фицо осудил европейских чиновников за легкомысленное отношение к оружию

Ведомости

В Европе среди чиновников установилась «порочная мода» на лязганье оружием и материальные решения, которые приводят к разжиганию войны и не способствуют установлению мира. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая 6 октября по случаю 80-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, сообщает портал Hlavný Denník.

«Мы слышим, как некоторые члены Европейского парламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах дальнего радиуса действия. <…> Возможно, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», – сказал Фицо.

В связи с событиями Карпатско-Дуклинской операции, в рамках которой советские войска сражались против армии Германии, Фицо призвал прекратить убийства славянами друг друга, «потому что именно украинцы, русские, белорусы и другие народы бывшего Советского Союза прошли через эту долину смерти». Он также пожелал Украине скорейшего наступления мира.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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