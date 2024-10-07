Фицо осудил европейских чиновников за легкомысленное отношение к оружию
В Европе среди чиновников установилась «порочная мода» на лязганье оружием и материальные решения, которые приводят к разжиганию войны и не способствуют установлению мира. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая 6 октября по случаю 80-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, сообщает портал Hlavný Denník.
«Мы слышим, как некоторые члены Европейского парламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах дальнего радиуса действия. <…> Возможно, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», – сказал Фицо.
В связи с событиями Карпатско-Дуклинской операции, в рамках которой советские войска сражались против армии Германии, Фицо призвал прекратить убийства славянами друг друга, «потому что именно украинцы, русские, белорусы и другие народы бывшего Советского Союза прошли через эту долину смерти». Он также пожелал Украине скорейшего наступления мира.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.