Минобороны Южной Кореи: КНДР может направить своих военных на Украину
Министерство национальной обороны Южной Кореи утверждает, что КНДР якобы может направить своих военнослужащих на Украину в зону проведения спецоперации. Об этом заявил глава ведомства Ким Ен Хен на слушаниях в парламенте, его слова передает агентство Yonhap.
«Поскольку Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна», – сказал он.
Речь идет о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали его в июне, тогда же Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало текст документа. Согласно ему, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь.
Страны также намерены создать «системы для принятия совместных мер», чтобы укрепить оборонный потенциал для «обеспечения регионального и международного мира и безопасности». Путин, комментируя документ, заявлял, что в нем нет новизны, он был заключен в связи с тем, что старый договор прекратил существование.