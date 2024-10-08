Минобороны Южной Кореи: КНДР может направить своих военных на Украину

Страны также намерены создать «системы для принятия совместных мер», чтобы укрепить оборонный потенциал для «обеспечения регионального и международного мира и безопасности». Путин, комментируя документ, заявлял, что в нем нет новизны, он был заключен в связи с тем, что старый договор прекратил существование.