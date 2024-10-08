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Минобороны Южной Кореи: КНДР может направить своих военных на Украину

Ведомости

Министерство национальной обороны Южной Кореи утверждает, что КНДР якобы может направить своих военнослужащих на Украину в зону проведения спецоперации. Об этом заявил глава ведомства Ким Ен Хен на слушаниях в парламенте, его слова передает агентство Yonhap.

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна», – сказал он.

Речь идет о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали его в июне, тогда же Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало текст документа. Согласно ему, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь.

Страны также намерены создать «системы для принятия совместных мер», чтобы укрепить оборонный потенциал для «обеспечения регионального и международного мира и безопасности». Путин, комментируя документ, заявлял, что в нем нет новизны, он был заключен в связи с тем, что старый договор прекратил существование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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