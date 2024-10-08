Во время протестов в Албании пострадали 13 человек
В результате столкновений оппозиции Албании и силовиков пострадали 13 человек – 10 правоохранителей и три активиста, передает издание Albanian Daily News.
Издание отмечает, что в ходе массовых митингов протестующие применяли бутылки с зажигательной смесью, силовики применили слезоточивый газ. Также сообщалось о пожаре в столице страны Тиране.
На следующий день после протестов, 8 октября, был арестован один человек. Еще семеро протестующих находятся в розыске. По сообщению издания, больше всего пострадало здание социалистической партии страны, к атаке на которое правоохранители не были готовы.
Массовый протест оппозиции произошел в столице Албании после ареста депутата от демократической партии Эрвина Салианджи. Оппозиция обвиняет социалистическую партию в коррупции и узурпации полномочий органов власти и судебной системы.