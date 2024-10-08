Замглавы минобороны Польши заявил о невозврате к всеобщей воинской повинности
Замглавы минобороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что власти страны не собираются возвращать всеобщую воинскую повинность, несмотря на недавние заявления главы Генштаба ВС республики Веслава Кукулы о такой необходимости. Об этом он сообщил в интервью радио Zet.
По словам Томчика, несмотря на отсутствие планов по возобновлению программы всеобщей воинской повинности, стоит помнить, что она приостановлена, но не отменена. Томчик также рассказал, что в ближайшее время минобороны будет пробовать новые методы проведения военных сборов в стране, но каких, не уточнил. Томчик также заверил, что в ближайшее время Польша нарастит производство и импорт танков.
5 марта министр обороны Германии Борис Писториус поручил к 1 апреля разработать варианты модели обязательной военной службы. Он намерен добиться решения этого вопроса до выборов в бундестаг, которые пройдут в 2025 г. Обязательный воинский призыв в армию Германии был прекращен с июля 2011 г. Таким образом, бундесвер перешел к исключительно профессиональной армии.
24 февраля министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил Sky News, что странам НАТО следует задуматься о возвращении обязательного призыва в армию с целью повышения обороноспособности Европы на фоне якобы возможной угрозы со стороны России.