Замглавы минобороны Польши заявил о невозврате к всеобщей воинской повинности

По словам Томчика, несмотря на отсутствие планов по возобновлению программы всеобщей воинской повинности, стоит помнить, что она приостановлена, но не отменена. Томчик также рассказал, что в ближайшее время минобороны будет пробовать новые методы проведения военных сборов в стране, но каких, не уточнил. Томчик также заверил, что в ближайшее время Польша нарастит производство и импорт танков.