Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Замглавы минобороны Польши заявил о невозврате к всеобщей воинской повинности

Ведомости

Замглавы минобороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что власти страны не собираются возвращать всеобщую воинскую повинность, несмотря на недавние заявления главы Генштаба ВС республики Веслава Кукулы о такой необходимости. Об этом он сообщил в интервью радио Zet.

По словам Томчика, несмотря на отсутствие планов по возобновлению программы всеобщей воинской повинности, стоит помнить, что она приостановлена, но не отменена. Томчик также рассказал, что в ближайшее время минобороны будет пробовать новые методы проведения военных сборов в стране, но каких, не уточнил. Томчик также заверил, что в ближайшее время Польша нарастит производство и импорт танков.

5 марта министр обороны Германии Борис Писториус поручил к 1 апреля разработать варианты модели обязательной военной службы. Он намерен добиться решения этого вопроса до выборов в бундестаг, которые пройдут в 2025 г. Обязательный воинский призыв в армию Германии был прекращен с июля 2011 г. Таким образом, бундесвер перешел к исключительно профессиональной армии.

24 февраля министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил Sky News, что странам НАТО следует задуматься о возвращении обязательного призыва в армию с целью повышения обороноспособности Европы на фоне якобы возможной угрозы со стороны России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных