Захарова: власти США не могли не знать о деятельности рэпера P. Diddy
Деятельность рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) носила систематический характер, о его нарушениях не могли не знать в ФБР и Белом доме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.
«Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме – это знали все. Часть боялись, часть берегли эту информацию для правильного момента», – сказала она.
По мнению Захаровой, это была «система, состоявшая из сотен людей». В результате от действий P. Diddy пострадали «огромное количество детей», которых «насиловали и растлевали». Дипломат призвала США «на секунду оторваться от мировых проблем» и провести объективное расследование.
Рэпер P. Diddy обвиняется в насилии и торговле людьми. В середине сентября его арестовали. Сам рэпер виновным себя не признает. Los Angeles Times писала, что иски против музыканта с обвинениями в сексуальном насилии подали 60 мужчин и 60 женщин. Утверждается, что преступления совершались с 1991 г., в том числе в отношении детей. Первой с обвинениями против P. Diddy еще в 2023 г. публично выступила его бывшая девушка, певица Кэсси Вентура.