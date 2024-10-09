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Захарова: власти США не могли не знать о деятельности рэпера P. Diddy

Ведомости

Деятельность рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) носила систематический характер, о его нарушениях не могли не знать в ФБР и Белом доме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

«Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме – это знали все. Часть боялись, часть берегли эту информацию для правильного момента», – сказала она.

По мнению Захаровой, это была «система, состоявшая из сотен людей». В результате от действий P. Diddy пострадали «огромное количество детей», которых «насиловали и растлевали». Дипломат призвала США «на секунду оторваться от мировых проблем» и провести объективное расследование.

Рэпер P. Diddy обвиняется в насилии и торговле людьми. В середине сентября его арестовали. Сам рэпер виновным себя не признает. Los Angeles Times писала, что иски против музыканта с обвинениями в сексуальном насилии подали 60 мужчин и 60 женщин. Утверждается, что преступления совершались с 1991 г., в том числе в отношении детей. Первой с обвинениями против P. Diddy еще в 2023 г. публично выступила его бывшая девушка, певица Кэсси Вентура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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