Захарова: власти США не могли не знать о деятельности рэпера P. Diddy

Рэпер P. Diddy обвиняется в насилии и торговле людьми. В середине сентября его арестовали. Сам рэпер виновным себя не признает. Los Angeles Times писала, что иски против музыканта с обвинениями в сексуальном насилии подали 60 мужчин и 60 женщин. Утверждается, что преступления совершались с 1991 г., в том числе в отношении детей. Первой с обвинениями против P. Diddy еще в 2023 г. публично выступила его бывшая девушка, певица Кэсси Вентура.