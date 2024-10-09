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В Иране депутаты призвали разрешить создание ядерного оружия

Ведомости

Иранские депутаты обратились в Совет безопасности страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия, сообщает портал Didban Iran. Они обосновали это угрозой со стороны Израиля.

Соответствующее письмо подписали 39 человек, сообщил депутат Хасанали Эхлаки Амири. «Темой письма является просьба пересмотреть оборонную доктрину Ирана в области ядерного оружия», – сказал он.

5 октября в иранской провинции Семнан к юго-востоку от Тегерана произошло землетрясение магнитудой 4,5 с очагом на глубине 10 км. Западные и израильские аналитики заподозрили Иран в проведении подземного испытания ядерного оружия, писали СМИ. 7 октября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что данные Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не подтвердили факта подземных испытаний.

1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Тель-Авив заявлял о подготовке ответа Тегерану. 2 октября президент США Джо Байден заявил, что Штаты не поддерживают удар по ядерным объектам Ирана в ответ на обстрел Израиля 1 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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