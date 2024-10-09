В Иране депутаты призвали разрешить создание ядерного оружия
Иранские депутаты обратились в Совет безопасности страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия, сообщает портал Didban Iran. Они обосновали это угрозой со стороны Израиля.
Соответствующее письмо подписали 39 человек, сообщил депутат Хасанали Эхлаки Амири. «Темой письма является просьба пересмотреть оборонную доктрину Ирана в области ядерного оружия», – сказал он.
5 октября в иранской провинции Семнан к юго-востоку от Тегерана произошло землетрясение магнитудой 4,5 с очагом на глубине 10 км. Западные и израильские аналитики заподозрили Иран в проведении подземного испытания ядерного оружия, писали СМИ. 7 октября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что данные Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не подтвердили факта подземных испытаний.
1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Тель-Авив заявлял о подготовке ответа Тегерану. 2 октября президент США Джо Байден заявил, что Штаты не поддерживают удар по ядерным объектам Ирана в ответ на обстрел Израиля 1 октября.