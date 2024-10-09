В Иране депутаты призвали разрешить создание ядерного оружия

5 октября в иранской провинции Семнан к юго-востоку от Тегерана произошло землетрясение магнитудой 4,5 с очагом на глубине 10 км. Западные и израильские аналитики заподозрили Иран в проведении подземного испытания ядерного оружия, писали СМИ. 7 октября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что данные Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не подтвердили факта подземных испытаний.