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Армия обороны Израиля заявила о запуске 90 ракет со стороны Ливана

Ведомости

Израиль зафиксировал около 90 запусков ракет с территории Ливана в сторону еврейского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Перед атакой в районах Верхней Галилеи, Западной Галилеи и южных Голанских высот прозвучали тревожные сирены.

«Некоторые из снарядов были перехвачены ВВС Израиля, упавшие снаряды были идентифицированы. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили пусковую установку, из которой были выпущены снаряды в районе Кирьят-Шмона», – говорится в сообщении.

Ранее 9 октября ЦАХАЛ сообщила о запуске с территории Ливана около 40 снарядов после того, как в районах Верхней Галилеи и Хайфского залива прозвучали сирены.

В этот же день заместитель главы ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что группировка согласна на прекращение огня без предварительных условий. По его словам, сначала необходимо перемирие и только затем будут обсуждены все мирные условия.

23 сентября ЦАХАЛ приступила к операции «Стрелы севера», а в ночь на 1 октября – к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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