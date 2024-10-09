Армия обороны Израиля заявила о запуске 90 ракет со стороны Ливана
Израиль зафиксировал около 90 запусков ракет с территории Ливана в сторону еврейского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Перед атакой в районах Верхней Галилеи, Западной Галилеи и южных Голанских высот прозвучали тревожные сирены.
«Некоторые из снарядов были перехвачены ВВС Израиля, упавшие снаряды были идентифицированы. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили пусковую установку, из которой были выпущены снаряды в районе Кирьят-Шмона», – говорится в сообщении.
Ранее 9 октября ЦАХАЛ сообщила о запуске с территории Ливана около 40 снарядов после того, как в районах Верхней Галилеи и Хайфского залива прозвучали сирены.
В этот же день заместитель главы ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что группировка согласна на прекращение огня без предварительных условий. По его словам, сначала необходимо перемирие и только затем будут обсуждены все мирные условия.
23 сентября ЦАХАЛ приступила к операции «Стрелы севера», а в ночь на 1 октября – к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.