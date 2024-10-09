Число погибших с начала ударов Израиля по Ливану превысило 2100 человек
Число погибших в Ливане в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) составило 2141 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав страны. Ранения получили 10 099 человек.
Только за 8 октября в Ливане погибли 22 человека, 80 получили ранения, добавили в минздраве. Жертвы и пострадавшие зафиксированы, в частности, в районах Южного Ливана, Набатии, Бекаа и Баальбек-Хермель.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после начала боев в секторе Газа. ЦАХАЛ начала свою военную операцию после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. Тогда были убиты порядка 1200 человек, еще около 250 попали в плен.
За год было объявлено одно перемирие, в ходе которого произошел обмен заложников и палестинских заключенных. Ситуация с новым перемирием осложнилась после того, как Израиль объявил 23 сентября операцию «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла». В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны.