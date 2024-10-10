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Оператор Al Jazeera пострадал в ходе обстрела в секторе Газа

Ведомости

В результате обстрела со стороны Израиля в секторе Газа пострадал оператор телеканала Al Jazeera Фади аль-Вахиди, сообщил телеканал.

«Оператор Al Jazeera Фади аль-Вахиди был ранен в результате израильского обстрела на севере Газы», – говорится в сообщении.

По данным руководства Газы, минимум 169 журналистов и работников СМИ погибли в анклаве с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября 2023 г. В секторе Газа возложили ответственность за гибель журналистов на Израиль.

Бои в Газе продолжаются больше года. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала свою военную операцию после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. Тогда были убиты порядка 1200 человек, еще около 250 попали в плен.

За год было объявлено одно перемирие, в ходе которого произошел обмен заложников и палестинских заключенных. Ситуация с новым перемирием осложнилась после того, как Израиль объявил 23 сентября операцию «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла». В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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