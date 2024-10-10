Оператор Al Jazeera пострадал в ходе обстрела в секторе Газа
В результате обстрела со стороны Израиля в секторе Газа пострадал оператор телеканала Al Jazeera Фади аль-Вахиди, сообщил телеканал.
«Оператор Al Jazeera Фади аль-Вахиди был ранен в результате израильского обстрела на севере Газы», – говорится в сообщении.
По данным руководства Газы, минимум 169 журналистов и работников СМИ погибли в анклаве с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября 2023 г. В секторе Газа возложили ответственность за гибель журналистов на Израиль.
Бои в Газе продолжаются больше года. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала свою военную операцию после нападения радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля 7 октября 2023 г. Тогда были убиты порядка 1200 человек, еще около 250 попали в плен.
За год было объявлено одно перемирие, в ходе которого произошел обмен заложников и палестинских заключенных. Ситуация с новым перемирием осложнилась после того, как Израиль объявил 23 сентября операцию «Стрелы севера» на юге Ливана по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла». В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды в южных районах страны.