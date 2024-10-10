Южная Корея осудила решение КНДР перекрыть дороги
Министерство объединения Южной Кореи осудило решение КНДР перекрыть автомобильные и железные дороги на границе. Об этом пишет агентство Yonhap.
«Мы решительно осуждаем меры Северной Кореи как антиобъединительный и антинациональный акт, который подрывает стремление к объединению нашего народа и жителей КНДР», – подчеркнул представитель ведомства.
По его словам, южнокорейскую сторону заранее не уведомили о планах по перекрытию дорог, чтобы избежать контактов со страной из-за враждебной позиции.
9 октября генштаб КНДР сообщил, что страна перекроет автомобильные и железные дороги с Южной Кореей. Перекрытие дорог началось в тот же день. Причиной этому стали «военные маневры» Южной Кореи вдоль границы с КНДР.
10 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные.