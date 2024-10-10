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Южная Корея осудила решение КНДР перекрыть дороги

Ведомости

Министерство объединения Южной Кореи осудило решение КНДР перекрыть автомобильные и железные дороги на границе. Об этом пишет агентство Yonhap.

«Мы решительно осуждаем меры Северной Кореи как антиобъединительный и антинациональный акт, который подрывает стремление к объединению нашего народа и жителей КНДР», – подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, южнокорейскую сторону заранее не уведомили о планах по перекрытию дорог, чтобы избежать контактов со страной из-за враждебной позиции.

9 октября генштаб КНДР сообщил, что страна перекроет автомобильные и железные дороги с Южной Кореей. Перекрытие дорог началось в тот же день. Причиной этому стали «военные маневры» Южной Кореи вдоль границы с КНДР.

10 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» все вооруженные силы страны, включая ядерные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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