Депутат Рады обвинила главкома ВСУ Сырского в потере ЗРК Patriot

«Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую теперешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович, я к вам обращаюсь», – подчеркнула депутат.