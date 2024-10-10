Депутат Рады обвинила главкома ВСУ Сырского в потере ЗРК Patriot
Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский ответственен за потерю еще одного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
«Еще один поврежденный Patriot, и это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую теперешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович, я к вам обращаюсь», – подчеркнула депутат.
Безуглая призвала Сырского уйти в отставку. До этого депутат неоднократно выступала с критикой руководства украинских сил, жалуясь на то, что армия столкнулась с серьезными проблемами из-за того, что ею командуют «старые генералы», которые принимают неверные, по ее мнению, решения.
9 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении ЗРК Patriot ВСУ в Днепропетровской области расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил на должность главкома ВСУ Сырского, сменившего на этом посту Валерия Залужного. Президент Украины объяснял отставку тем, что 2024 г. может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в армии.