Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле тему квадроберов держат за пределами повестки дня

Ведомости

Тему квадроберов в Кремле стараются держать за пределами ежедневной повестки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня», – заявил представитель Кремля.

Дискуссия об опасности квадробики приобрела новый виток после скандала с певицей Mia Boyka. В начале сентября артистка со сцены отчитала девочку-квадробера за ее увлечение. В защиту ребенка выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В октябре зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о разработке законопроекта «о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства».

8 октября движение обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Арарат Мирзоян. Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Лавров поинтересовался у Мирзояна, есть ли в Армении квадроберы. Армянский министр ответил, что знает о новом движении.

Квадробикой (от лат. quattuor – «четыре» и англ. aerobics – «аэробика»), как правило, занимаются дети и подростки в возрасте 7–14 лет. В первую очередь она напоминает спортивное развлечение. В образе определенного зверя – в маске и с искусственным хвостом – дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног. Среди социологов пока нет единого мнения о том, чем именно является квадробика – спортивным увлечением или субкультурой.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных