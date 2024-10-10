В Кремле тему квадроберов держат за пределами повестки дня
Тему квадроберов в Кремле стараются держать за пределами ежедневной повестки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня», – заявил представитель Кремля.
Дискуссия об опасности квадробики приобрела новый виток после скандала с певицей Mia Boyka. В начале сентября артистка со сцены отчитала девочку-квадробера за ее увлечение. В защиту ребенка выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В октябре зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о разработке законопроекта «о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства».
8 октября движение обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и его армянский коллега Арарат Мирзоян. Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Лавров поинтересовался у Мирзояна, есть ли в Армении квадроберы. Армянский министр ответил, что знает о новом движении.
Квадробикой (от лат. quattuor – «четыре» и англ. aerobics – «аэробика»), как правило, занимаются дети и подростки в возрасте 7–14 лет. В первую очередь она напоминает спортивное развлечение. В образе определенного зверя – в маске и с искусственным хвостом – дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног. Среди социологов пока нет единого мнения о том, чем именно является квадробика – спортивным увлечением или субкультурой.