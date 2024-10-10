В Кремле опровергли телефонные переговоры Путина и Трампа

9 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена будет серьезно обеспокоена, если сообщения о том, что Трамп разговаривал с Путиным не менее семи раз с момента ухода с поста в 2020 г., подтвердятся. Жан-Пьер добавила, что не может подтвердить факт звонков и что информация, изложенная в книге, является предположением.