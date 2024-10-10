США перебросили на Ближний Восток истребители F-15E
Самолеты F-15E из 389-й истребительной эскадрильи ВВС США прибыли на Ближний Восток на фоне эскалации конфликта в регионе. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
Истребители направлены в зону ответственности CENTCOM с авиабазы «Маунтин-хоум» в штате Айдахо.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики радикальной палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября этого года. ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики. На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.
По данным ливанского минздрава, число погибших в Ливане в результате ударов израильской армии превысило 2140 человек. Ранения получили 10 099 человек.