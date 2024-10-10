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Песков объяснил решение о расширении безвизового режима для граждан Грузии

Ведомости

Расширение условий безвизового режима для граждан Грузии связано с гуманитарными отношениями стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть межгосударственные отношения – это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, он, собственно, не прерывался. Вы знаете, что у нас диаспора грузинская достаточно большая, и наши туристы туда ездят. Это нормальный процесс», – отметил Песков.

10 октября президент России Владимир Путин подписал указ о расширении условий безвизового режима для граждан Грузии. Согласно документу, грузинские граждане смогут въезжать в Россию без оформления визы для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, а также в целях получения образования.

10 мая 2023 г. Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Они могли въезжать в Россию на срок до 90 дней без оформления визы. При этом мера не распространялась на грузинских граждан, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности.

Дипотношения между Россией и Грузией разорваны с сентября 2008 г. – после участия российских военных на стороне Южной Осетии и Абхазии в их вооруженном конфликте с Тбилиси и признания их независимости Москвой. При этом в мае 2023 г. произошло смягчение российско-грузинских отношений: Россия сняла запрет на авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 г. из-за антироссийских протестов оппозиции, а также отменила визовый режим для граждан страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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