Песков объяснил решение о расширении безвизового режима для граждан Грузии
Расширение условий безвизового режима для граждан Грузии связано с гуманитарными отношениями стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас есть межгосударственные отношения – это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, он, собственно, не прерывался. Вы знаете, что у нас диаспора грузинская достаточно большая, и наши туристы туда ездят. Это нормальный процесс», – отметил Песков.
10 октября президент России Владимир Путин подписал указ о расширении условий безвизового режима для граждан Грузии. Согласно документу, грузинские граждане смогут въезжать в Россию без оформления визы для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, а также в целях получения образования.
10 мая 2023 г. Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Они могли въезжать в Россию на срок до 90 дней без оформления визы. При этом мера не распространялась на грузинских граждан, прибывающих в Россию для осуществления трудовой деятельности.
Дипотношения между Россией и Грузией разорваны с сентября 2008 г. – после участия российских военных на стороне Южной Осетии и Абхазии в их вооруженном конфликте с Тбилиси и признания их независимости Москвой. При этом в мае 2023 г. произошло смягчение российско-грузинских отношений: Россия сняла запрет на авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 г. из-за антироссийских протестов оппозиции, а также отменила визовый режим для граждан страны.