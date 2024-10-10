Путин и Пезешкиан обсудят обострение на Ближнем Востоке
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Ашхабаде обсудят ряд тем, в том числе двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Это прежде всего двусторонние российско-иранские отношения. <…> Но, разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не может быть обделена вниманием, это тоже будет на повестке дня. В любом случае будет серьезный разговор», – сказал Песков.
Он напомнил, что это будет первая встреча двух лидеров.
В октябре помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин 11 октября посетит с рабочим визитом Туркмению. В Ашхабаде по приглашению президента страны Сердара Бердымухамедова российский лидер примет участие в международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Встреча Путина с Пезешкианом запланирована на полях форума. Позже они также увидятся на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.
Пезешкиан стал президентом Ирана по итогам июньских выборов. Выборы проводились в стране после гибели в авиакатастрофе прежнего президента Ирана Ибрахима Раиси.