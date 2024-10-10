Путин и Пезешкиан обсудят обострение на Ближнем Востоке

В октябре помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин 11 октября посетит с рабочим визитом Туркмению. В Ашхабаде по приглашению президента страны Сердара Бердымухамедова российский лидер примет участие в международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Встреча Путина с Пезешкианом запланирована на полях форума. Позже они также увидятся на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.