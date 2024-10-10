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Путин и Пезешкиан обсудят обострение на Ближнем Востоке

Ведомости

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Ашхабаде обсудят ряд тем, в том числе двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это прежде всего двусторонние российско-иранские отношения. <…> Но, разумеется, ситуация на Ближнем Востоке не может быть обделена вниманием, это тоже будет на повестке дня. В любом случае будет серьезный разговор», – сказал Песков.

Он напомнил, что это будет первая встреча двух лидеров.

В октябре помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин 11 октября посетит с рабочим визитом Туркмению. В Ашхабаде по приглашению президента страны Сердара Бердымухамедова российский лидер примет участие в международном форуме, посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Встреча Путина с Пезешкианом запланирована на полях форума. Позже они также увидятся на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. 

Пезешкиан стал президентом Ирана по итогам июньских выборов. Выборы проводились в стране после гибели в авиакатастрофе прежнего президента Ирана Ибрахима Раиси. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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