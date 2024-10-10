Путин сменил посла в Конго

Сентебов занимал пост посла в Конго с августа 2017 г. Ему 59 лет, состоит на дипломатической службе с 1990 г. Работал в различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИД РФ и за границей. С 2013 по 2017 г. был генеральным консулом РФ в Хайфе (Израиль). В феврале 2023 г. получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.