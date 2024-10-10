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Гуцул: Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения

Ведомости

Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения и уведомлений, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Это очередная цензура, очередное давление, блокирование на доступ к правильной информации для жителей Гагаузской автономии и Республики Молдовы», – сказала она (цитата по ТАСС).

Днем 10 октября «РИА Новости» писало, что власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционных СМИ страны, политического блока «Победа» и ряда некоммерческих организаций. Блокировки, в частности, затронули каналы представителей оппозиции: депутатов Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли и др. Страница Гуцул тоже была заблокирована.

Выборы президента и референдум по евроинтеграции Молдавии состоятся в один день - 20 октября. 15 сентября Центризбирком Молдавии сообщил о решении организовать 234 избирательных участка за рубежом для проведения конституционного референдума и выборов на должность президента республики. В России число избирательных участков было решено сократить до пяти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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