Гуцул: Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения
Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения и уведомлений, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Это очередная цензура, очередное давление, блокирование на доступ к правильной информации для жителей Гагаузской автономии и Республики Молдовы», – сказала она (цитата по ТАСС).
Днем 10 октября «РИА Новости» писало, что власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционных СМИ страны, политического блока «Победа» и ряда некоммерческих организаций. Блокировки, в частности, затронули каналы представителей оппозиции: депутатов Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли и др. Страница Гуцул тоже была заблокирована.
Выборы президента и референдум по евроинтеграции Молдавии состоятся в один день - 20 октября. 15 сентября Центризбирком Молдавии сообщил о решении организовать 234 избирательных участка за рубежом для проведения конституционного референдума и выборов на должность президента республики. В России число избирательных участков было решено сократить до пяти.