Гуцул: Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения

Выборы президента и референдум по евроинтеграции Молдавии состоятся в один день - 20 октября. 15 сентября Центризбирком Молдавии сообщил о решении организовать 234 избирательных участка за рубежом для проведения конституционного референдума и выборов на должность президента республики. В России число избирательных участков было решено сократить до пяти.