Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Официальный визит Ким Чен Ына в Россию прошел с 12 по 17 сентября 2023 г. 13 сентября он встретился с Путиным на космодроме «Восточный». Тогда же российский президент показал Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus. Лидер КНДР осмотрел машину снаружи и посидел внутри вместе с Путиным.