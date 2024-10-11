Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Ведомости

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на празднование 79-й годовщины Трудовой партии Кореи на автомобиле Aurus, который подарил ему президент России Владимир Путин. Фотографии с мероприятия опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На праздник, в частности, были приглашены ведущие сотрудники посольства РФ в КНДР, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Александр Мацегора.

Машина была передана секретарю центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхону и заместителю заведующего отделом ЦК партии Ким Ё Чен 18 февраля. Северокорейские чиновники отметили, что подарок свидетельствует об особых дружеских отношениях между лидерами РФ и КНДР.

Официальный визит Ким Чен Ына в Россию прошел с 12 по 17 сентября 2023 г. 13 сентября он встретился с Путиным на космодроме «Восточный». Тогда же российский президент показал Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus. Лидер КНДР осмотрел машину снаружи и посидел внутри вместе с Путиным.

Aurus выпускает машины люкс-класса. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Также эту марку автомобилей выбирают первые лица государства, в частности, на одной из машин компании ездит и сам Путин.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных