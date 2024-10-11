Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на празднование 79-й годовщины Трудовой партии Кореи на автомобиле Aurus, который подарил ему президент России Владимир Путин. Фотографии с мероприятия опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На праздник, в частности, были приглашены ведущие сотрудники посольства РФ в КНДР, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Александр Мацегора.
Машина была передана секретарю центрального комитета Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхону и заместителю заведующего отделом ЦК партии Ким Ё Чен 18 февраля. Северокорейские чиновники отметили, что подарок свидетельствует об особых дружеских отношениях между лидерами РФ и КНДР.
Официальный визит Ким Чен Ына в Россию прошел с 12 по 17 сентября 2023 г. 13 сентября он встретился с Путиным на космодроме «Восточный». Тогда же российский президент показал Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus. Лидер КНДР осмотрел машину снаружи и посидел внутри вместе с Путиным.
Aurus выпускает машины люкс-класса. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Также эту марку автомобилей выбирают первые лица государства, в частности, на одной из машин компании ездит и сам Путин.