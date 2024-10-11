Путин отметил рост товарооборота между Россией и Ираном в 2024 году
Товарооборот между Россией и Ираном в текущем году показывает рост, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
«В этому году мы наблюдаем рост товарооборота, правда, он не отыграл определенное падение прошлого года. Но тенденция хорошая», – сказал он (цитата по ТАСС).
Путин проводит первую встречу с главой Исламской республики с тех пор, как в июне Пезешкиан победил на выборах. Еще одна встреча лидеров двух государств должна состояться на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.
11 октября Путин находится в Туркмении с рабочим визитом. Здесь глава государства также принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.