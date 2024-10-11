ТАСС: ЕС 14 октября утвердит санкции против Ирана из-за якобы передачи ракет РФ

О том, что ЕС собирается в ближайшее время ввести санкции против Ирана за якобы поставку баллистических ракет России, 4 октября также писало агентство Bloomberg. По информации источников СМИ, первый пакет мер затронет около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании. Европейский союз намерен одобрить этот шаг к тому времени, когда лидеры ЕС соберутся на саммит в Брюсселе в конце этого месяца, рассказали собеседники агентства.