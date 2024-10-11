ТАСС: ЕС 14 октября утвердит санкции против Ирана из-за якобы передачи ракет РФ
Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) 14 октября на заседании в Люксембурге утвердят санкции в отношении Ирана из-за того, что исламская республика якобы поставляла России баллистические ракеты. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС, пишет ТАСС.
О том, что ЕС собирается в ближайшее время ввести санкции против Ирана за якобы поставку баллистических ракет России, 4 октября также писало агентство Bloomberg. По информации источников СМИ, первый пакет мер затронет около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании. Европейский союз намерен одобрить этот шаг к тому времени, когда лидеры ЕС соберутся на саммит в Брюсселе в конце этого месяца, рассказали собеседники агентства.
По оценкам США и Европы, пишет Bloomberg, в прошлом месяце Иран якобы осуществил поставки в Россию баллистических ракет, что «свидетельствует о более глубоком вовлечении в конфликт». 6 сентября об этом также писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это вызвало санкции со стороны США, Германии, Франции и Великобритании.
Российские и иранские власти не раз отвергали утверждения о таких поставках. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал The Wall Street Journal, заявил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности.