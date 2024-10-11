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ТАСС: ЕС 14 октября утвердит санкции против Ирана из-за якобы передачи ракет РФ

Ведомости

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) 14 октября на заседании в Люксембурге утвердят санкции в отношении Ирана из-за того, что исламская республика якобы поставляла России баллистические ракеты. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС, пишет ТАСС.

О том, что ЕС собирается в ближайшее время ввести санкции против Ирана за якобы поставку баллистических ракет России, 4 октября также писало агентство Bloomberg. По информации источников СМИ, первый пакет мер затронет около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании. Европейский союз намерен одобрить этот шаг к тому времени, когда лидеры ЕС соберутся на саммит в Брюсселе в конце этого месяца, рассказали собеседники агентства.

По оценкам США и Европы, пишет Bloomberg, в прошлом месяце Иран якобы осуществил поставки в Россию баллистических ракет, что «свидетельствует о более глубоком вовлечении в конфликт». 6 сентября об этом также писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это вызвало санкции со стороны США, Германии, Франции и Великобритании.

Российские и иранские власти не раз отвергали утверждения о таких поставках. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал The Wall Street Journal, заявил, что информация о передаче Ираном баллистических ракет России не соответствует действительности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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