WP: спасатели уехали из зоны урагана в США из-за «вооруженных ополченцев»
12 октября сотрудники федеральных служб экстренного реагирования прекратили работу по ликвидации последствий урагана «Хелен» и переместились в другой район из-за поступающих угроз от неких «вооруженных ополченцев». Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на письмо, направленное федеральным ведомствам.
В сообщении говорилось, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) рекомендовало всем спасателям округа Ратерфорд (штат Северная Каролина) немедленно эвакуироваться. Утверждалось, что войска Национальной гвардии якобы встретили «два грузовика вооруженных ополченцев», которые якобы «вышли на охоту за FEMA».
Неназванный федеральные чиновники подтвердили WP подлинность письма. Один из чиновников Лесной службы подтвердил, что спасатели переместились в «безопасную зону». По словам другого чиновника, к полудню 13 октября сотрудники федеральных служб экстренного реагирования вернулись на свои места.
Газета пишет, что после разрушений, вызванных сильнейших ураганом «Хелен», среди населения пострадавшей от непогоды Северная Каролины стали распространяться теории заговора и проявления антисемитизма в отношении сотрудников FEMA. В частности, в соцсетях появились слухи, что чиновники якобы хотят спрятать тела погибших в разрушенной деревне. Власти опровергли эту информацию, но люди все равно призывали ополченцев «заняться FEMA».
Ураган «Хелен» обрушился в конце сентября на юго-восточную часть США. В результате по всей западной части Северной Каролины были разрушены населенные пункты, жители остались без электричества и водоснабжения. По данным портала PowerOutage.us, который отслеживает отключения электричества по всей стране, сейчас без света остаются более 21 600 жителей штата. Из-за урагана погибли более 200 человек.