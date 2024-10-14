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WP: спасатели уехали из зоны урагана в США из-за «вооруженных ополченцев»

Ведомости

12 октября сотрудники федеральных служб экстренного реагирования прекратили работу по ликвидации последствий урагана «Хелен» и переместились в другой район из-за поступающих угроз от неких «вооруженных ополченцев». Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на письмо, направленное федеральным ведомствам.

В сообщении говорилось, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) рекомендовало всем спасателям округа Ратерфорд (штат Северная Каролина) немедленно эвакуироваться. Утверждалось, что войска Национальной гвардии якобы встретили «два грузовика вооруженных ополченцев», которые якобы «вышли на охоту за FEMA». 

Неназванный федеральные чиновники подтвердили WP подлинность письма. Один из чиновников Лесной службы подтвердил, что спасатели переместились в «безопасную зону». По словам другого чиновника, к полудню 13 октября сотрудники федеральных служб экстренного реагирования вернулись на свои места.

Газета пишет, что после разрушений, вызванных сильнейших ураганом «Хелен», среди населения пострадавшей от непогоды Северная Каролины стали распространяться теории заговора и проявления антисемитизма в отношении сотрудников FEMA. В частности, в соцсетях появились слухи, что чиновники якобы хотят спрятать тела погибших в разрушенной деревне. Власти опровергли эту информацию, но люди все равно призывали ополченцев «заняться FEMA».

Ураган «Хелен» обрушился в конце сентября на юго-восточную часть США. В результате по всей западной части Северной Каролины были разрушены населенные пункты, жители остались без электричества и водоснабжения. По данным портала PowerOutage.us, который отслеживает отключения электричества по всей стране, сейчас без света остаются более 21 600 жителей штата. Из-за урагана погибли более 200 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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