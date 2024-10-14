WP: спасатели уехали из зоны урагана в США из-за «вооруженных ополченцев»

Ураган «Хелен» обрушился в конце сентября на юго-восточную часть США. В результате по всей западной части Северной Каролины были разрушены населенные пункты, жители остались без электричества и водоснабжения. По данным портала PowerOutage.us, который отслеживает отключения электричества по всей стране, сейчас без света остаются более 21 600 жителей штата. Из-за урагана погибли более 200 человек.