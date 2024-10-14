Шри-Ланка обратилась к странам БРИКС с просьбой поддержать ее заявку
Шри-Ланка приняла решение подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития, сообщил глава внешнеполитического ведомства Виджита Херат. Государство уже обратилось к странам - членам объединения с просьбой поддержать ее.
«Заместитель министра иностранных дел будет представлять Шри-Ланку и официально опубликует нашу заявку на членство. Я уже направил письма своим коллегам в государствах – членах БРИКС с просьбой о поддержке», – сказал он, добавив, что президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке не сможет принять участие в саммите из-за предстоящих парламентских выборов в стране.
В апреле посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила о намерении страны вступить в БРИКС. По ее словам, это позволит государству обеспечить транспортную и продовольственную безопасность.
Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. 10 октября помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в саммите примут участие представители 32 стран, они уже подтвердили свое участие. Причем 24 страны, приглашенные на саммит, будут представлены лидерами государств.