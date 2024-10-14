Шри-Ланка обратилась к странам БРИКС с просьбой поддержать ее заявку

«Заместитель министра иностранных дел будет представлять Шри-Ланку и официально опубликует нашу заявку на членство. Я уже направил письма своим коллегам в государствах – членах БРИКС с просьбой о поддержке», – сказал он, добавив, что президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке не сможет принять участие в саммите из-за предстоящих парламентских выборов в стране.