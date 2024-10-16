ВОЗ: в Ливане с сентября погибли 72 медика и пациента
С момента эскалации военных действий между Израилем и Ливаном 17 сентября зафиксировано 23 нападения на медицинские учреждения в Ливане, в результате которых погибли 72 медицинских работника и пациента, 43 получили ранения. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
15 инцидентов затронули медицинские учреждения, а 13 – медицинский транспорт. По данным ВОЗ, больницы Ливана испытывают огромную нагрузку, пытаясь поддерживать свою основную медицинскую деятельность и одновременно справляясь с беспрецедентным наплывом раненых. Система здравоохранения испытывает нехватку кадров и ресурсов, пытаясь обеспечить бесперебойное обслуживание всех нуждающихся, при этом запасы медикаментов иссякают, а медицинские работники выбиваются из сил.
ВОЗ подчеркивает, что усиливающийся конфликт, интенсивные бомбардировки и отсутствие безопасности вынуждают медицинские учреждения закрываться, особенно на юге страны. Из 207 центров первичной медико-санитарной помощи и диспансеров в районах, затронутых конфликтом, 100 уже закрыты. На сегодняшний день пять больниц эвакуированы полностью, а еще пять – частично, при этом пациенты с тяжелыми онкологическими заболеваниями и больные на диализе направлены в другие медучреждения. Центры диализа вынуждены работать в три дополнительные смены, чтобы принять направленных пациентов, и при этом испытывают нехватку ресурсов и персонала.
«ВОЗ призывает прекратить нападения на здравоохранение. Здравоохранение должно быть защищено в любое время. Мир – единственное решение», – резюмировали в организации.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинскго «Хамаса» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 октября призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести силы ЮНИФИЛ (United Nations Interim Force In Lebanon, миротворческие силы ООН в Ливане) «из оплота “Хезболлы” и зон боевых действий» на юге Ливана.