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ВОЗ: в Ливане с сентября погибли 72 медика и пациента

Ведомости

С момента эскалации военных действий между Израилем и Ливаном 17 сентября зафиксировано 23 нападения на медицинские учреждения в Ливане, в результате которых погибли 72 медицинских работника и пациента, 43 получили ранения. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

15 инцидентов затронули медицинские учреждения, а 13 – медицинский транспорт. По данным ВОЗ, больницы Ливана испытывают огромную нагрузку, пытаясь поддерживать свою основную медицинскую деятельность и одновременно справляясь с беспрецедентным наплывом раненых. Система здравоохранения испытывает нехватку кадров и ресурсов, пытаясь обеспечить бесперебойное обслуживание всех нуждающихся, при этом запасы медикаментов иссякают, а медицинские работники выбиваются из сил.

ВОЗ подчеркивает, что усиливающийся конфликт, интенсивные бомбардировки и отсутствие безопасности вынуждают медицинские учреждения закрываться, особенно на юге страны. Из 207 центров первичной медико-санитарной помощи и диспансеров в районах, затронутых конфликтом, 100 уже закрыты. На сегодняшний день пять больниц эвакуированы полностью, а еще пять – частично, при этом пациенты с тяжелыми онкологическими заболеваниями и больные на диализе направлены в другие медучреждения. Центры диализа вынуждены работать в три дополнительные смены, чтобы принять направленных пациентов, и при этом испытывают нехватку ресурсов и персонала.

«ВОЗ призывает прекратить нападения на здравоохранение. Здравоохранение должно быть защищено в любое время. Мир – единственное решение», – резюмировали в организации.

23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Ливанское движение в качестве поддержки палестинскго «Хамаса» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 13 октября призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вывести силы ЮНИФИЛ (United Nations Interim Force In Lebanon, миротворческие силы ООН в Ливане) «из оплота “Хезболлы” и зон боевых действий» на юге Ливана.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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