ВОЗ: в Ливане с сентября погибли 72 медика и пациента

ВОЗ подчеркивает, что усиливающийся конфликт, интенсивные бомбардировки и отсутствие безопасности вынуждают медицинские учреждения закрываться, особенно на юге страны. Из 207 центров первичной медико-санитарной помощи и диспансеров в районах, затронутых конфликтом, 100 уже закрыты. На сегодняшний день пять больниц эвакуированы полностью, а еще пять – частично, при этом пациенты с тяжелыми онкологическими заболеваниями и больные на диализе направлены в другие медучреждения. Центры диализа вынуждены работать в три дополнительные смены, чтобы принять направленных пациентов, и при этом испытывают нехватку ресурсов и персонала.