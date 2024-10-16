Песков: Сербии «заламывают руки» членством в ЕС
Перед Сербией постоянно ставят различные условия для вступления в Евросоюз, тем самым «заламывая руки». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность присоединения страны к БРИКС.
«Сербии заламывают руки и все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС. Обуславливают разными действиями, то есть все время выдвигают какие-то условия. Со стороны БРИКС никому никаких условий не выдвигают», – заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, формат взаимодействия в БРИКС основан на взаимном уважении и готовности реагировать «на озабоченности и на интересы друг друга».
«Там никто не ставит вопрос "или-или", поэтому это объединение настолько привлекательно для целого ряда стран», – подчеркнул Песков, добавив, что в Кремле понимают, с каким давлением приходится сталкиваться «нашим сербским друзьям».
«Мы уверены, что Сербия примет те решения, которые наилучшим образом соответствуют интересам сербского народа», – подытожил пресс-секретарь президента.
Сербия является страной – кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г. В июне 2023 г. Вучич говорил, что Сербия будет находиться на «европейском пути», пока он возглавляет страну. В то же время президент республики отмечал, что в ближайшее время Сербия не вступит в ЕС, потому что пока страну не хотят там видеть. Вучич говорил также, что Белград не поддержит членство Косова в ООН и его независимость.