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Песков: Сербии «заламывают руки» членством в ЕС

Ведомости

Перед Сербией постоянно ставят различные условия для вступления в Евросоюз, тем самым «заламывая руки». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность присоединения страны к БРИКС.

«Сербии заламывают руки и все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС. Обуславливают разными действиями, то есть все время выдвигают какие-то условия. Со стороны БРИКС никому никаких условий не выдвигают», – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, формат взаимодействия в БРИКС основан на взаимном уважении и готовности реагировать «на озабоченности и на интересы друг друга».

«Там никто не ставит вопрос "или-или", поэтому это объединение настолько привлекательно для целого ряда стран», – подчеркнул Песков, добавив, что в Кремле понимают, с каким давлением приходится сталкиваться «нашим сербским друзьям».

«Мы уверены, что Сербия примет те решения, которые наилучшим образом соответствуют интересам сербского народа», – подытожил пресс-секретарь президента.

Сербия является страной – кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г. В июне 2023 г. Вучич говорил, что Сербия будет находиться на «европейском пути», пока он возглавляет страну. В то же время президент республики отмечал, что в ближайшее время Сербия не вступит в ЕС, потому что пока страну не хотят там видеть. Вучич говорил также, что Белград не поддержит членство Косова в ООН и его независимость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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