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Глава Харьковской ВГА поддержал жителей региона в вопросе вхождения в состав РФ

Ведомости

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал жителей региона в вопросе проведения референдума о вступлении в состав России. Об этом пишет «РИА Новости».

По его словам, в ходе встречи с жителями села Граково Харьковской области к нему обратились с просьбой о проведении референдума по присоединению к РФ на подконтрольной части региона. Глава администрации подчеркнул, что такое решение должны принимать все жители области, независимо от их гражданства. При этом он подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.

«Я полностью на их стороне. Все будет зависеть от реального желания людей, жителей, это должна быть их политическая воля», – пояснил Ганчев.

Спецоперация России на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным. Боевые действия продолжаются более двух с половиной лет. В результате боев российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику (ЛНР), а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. В мае операцию на севере Харьковской области президент России Владимир Путин объяснял необходимостью создать санитарную зону для прекращения регулярных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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