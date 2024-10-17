Глава Харьковской ВГА поддержал жителей региона в вопросе вхождения в состав РФ

По его словам, в ходе встречи с жителями села Граково Харьковской области к нему обратились с просьбой о проведении референдума по присоединению к РФ на подконтрольной части региона. Глава администрации подчеркнул, что такое решение должны принимать все жители области, независимо от их гражданства. При этом он подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.