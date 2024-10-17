Вэнс призвал заменить Харрис на Байдена после ее интервью Fox News
Кандидат на пост вице-президента от республиканской партии сенатор Джеймс Вэнс предложил заменить вице-президента США Камалу Харрис на американского президента Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах после ее интервью телеканалу Fox News.
«Моим друзьям-демократам: возможно, вам стоит подумать о замене Камалы Харрис на Джо Байдена», – написал он в соцсети X.
17 октября представитель предвыборной кампании Трампа Kаролин Ливитт назвала интервью Харрис с журналистом Fox News Бретом Байером настоящей катастрофой. По ее мнению, кандидат в президенты была рассержена, защищалась и «в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы».
В тот же день Байер сообщил, что команда предвыборного штаба Харрис сначала сократила время, отведенное для интервью, а затем вице-президент опоздала. Журналист отметил, что Харрис пришла на интервью с целью озвучить свои тезисы независимо от заданного вопроса. Вице-президент США также уклонилась от нескольких вопросов, в том числе касающихся иммиграции, безопасности границ и умственных способностей Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.