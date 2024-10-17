Вэнс призвал заменить Харрис на Байдена после ее интервью Fox News

В тот же день Байер сообщил, что команда предвыборного штаба Харрис сначала сократила время, отведенное для интервью, а затем вице-президент опоздала. Журналист отметил, что Харрис пришла на интервью с целью озвучить свои тезисы независимо от заданного вопроса. Вице-президент США также уклонилась от нескольких вопросов, в том числе касающихся иммиграции, безопасности границ и умственных способностей Байдена.