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Вэнс призвал заменить Харрис на Байдена после ее интервью Fox News

Ведомости

Кандидат на пост вице-президента от республиканской партии сенатор Джеймс Вэнс предложил заменить вице-президента США Камалу Харрис на американского президента Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах после ее интервью телеканалу Fox News.

«Моим друзьям-демократам: возможно, вам стоит подумать о замене Камалы Харрис на Джо Байдена», – написал он в соцсети X.

17 октября представитель предвыборной кампании Трампа Kаролин Ливитт назвала интервью Харрис с журналистом Fox News Бретом Байером настоящей катастрофой. По ее мнению, кандидат в президенты была рассержена, защищалась и «в очередной раз сняла с себя всякую ответственность за проблемы, с которыми сталкиваются американцы».

В тот же день Байер сообщил, что команда предвыборного штаба Харрис сначала сократила время, отведенное для интервью, а затем вице-президент опоздала. Журналист отметил, что Харрис пришла на интервью с целью озвучить свои тезисы независимо от заданного вопроса. Вице-президент США также уклонилась от нескольких вопросов, в том числе касающихся иммиграции, безопасности границ и умственных способностей Байдена.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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