США в подготовке украинских пилотов F-16 переориентируются на более молодых
США переориентируют подготовку украинских пилотов F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военнослужащих ВВС. Это решение может продлить на много месяцев сроки, за которые Киев получит полную эскадрилью западных самолетов, готовых к боевым действиям. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По словам чиновников, новое направление подготовки стало следствием нехватки опытных украинских пилотов с необходимыми знаниями английского языка, которых можно было бы освободить от участия в боевых действиях. Некоторые чиновники также заявили, что, по мнению США, молодые курсанты будут более открыты для обучения по западному образцу.
В последнее время учебный курс украинских пилотов F-16 стал предметом дебатов, особенно после того, как в августе в авиакатастрофе погиб один из топовых украинских летчиков-истребителей, бывший командир эскадрильи МиГ-29, недавно окончивший программу обучения на F-16.
В течение последнего года США и международные партнеры обучали небольшое количество украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в трех разных местах: базе Национальной гвардии ВВС в Аризоне, на датской военной авиабазе в Скридструпе, которая недавно закрылась в связи с переходом Королевских ВВС Дании на новые F-35, и в недавно открытом учебном центре в Румынии. На данный момент курсы прошли дюжина пилотов, и 11 из них уже вернулись на Украину.
По словам генерал-лейтенанта в отставке Дэвида Дептулы, декана Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, для пилотов ВВС США обучение длится около двух лет. От девяти месяцев до года уходит на прохождение базовой летной подготовки, затем четыре-шесть месяцев – на пилотирование выбранного самолета и еще четыре-шесть месяцев – на изучение процедур первого оперативного подразделения. Даже после обучения западные пилоты обычно месяцами летают на учениях и со своими подразделениями, прежде чем приступить к выполнению боевых задач. Новые украинские пилоты F-16, напротив, переходят от обучения непосредственно к боевым действиям, не имея времени и опыта, которые обычно требуются для оптимального управления передовым самолетом. Многие украинские пилоты также с трудом разбирались в англоязычных руководствах по обучению F-16. Некоторые пилоты, которые начали курс в Дании, по словам источников издания, вовсе провалили программу.
«Чтобы получить опытного пилота, нужен опытный пилот. Это просто жизненный факт. Вы не выходите из начальной школы и не становитесь олимпийским спортсменом за пару месяцев», – сказал Дептула.
Ожидается, что в 2025 г. Киев получит еще около 20 самолетов F-16. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.