США в подготовке украинских пилотов F-16 переориентируются на более молодых

По словам генерал-лейтенанта в отставке Дэвида Дептулы, декана Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, для пилотов ВВС США обучение длится около двух лет. От девяти месяцев до года уходит на прохождение базовой летной подготовки, затем четыре-шесть месяцев – на пилотирование выбранного самолета и еще четыре-шесть месяцев – на изучение процедур первого оперативного подразделения. Даже после обучения западные пилоты обычно месяцами летают на учениях и со своими подразделениями, прежде чем приступить к выполнению боевых задач. Новые украинские пилоты F-16, напротив, переходят от обучения непосредственно к боевым действиям, не имея времени и опыта, которые обычно требуются для оптимального управления передовым самолетом. Многие украинские пилоты также с трудом разбирались в англоязычных руководствах по обучению F-16. Некоторые пилоты, которые начали курс в Дании, по словам источников издания, вовсе провалили программу.