Малайзия подтвердила намерение присоединиться к БРИКС
Малайзия активно ищет поддержки у стран-членов БРИКС в своем стремлении присоединиться к экономическому блоку. Об этом заявил заместитель министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Лью Чин Тонг, пишет информагентство Bernama .
Министр иностранных дел Датук Сери Мохамад Хасан направил официальное письмо девяти министрам иностранных дел стран БРИКС, подтвердив намерение Малайзии присоединиться к БРИКС, добавил Лью.
«Присутствие высокопоставленного министра Малайзии на саммите БРИКС/БРИКС+ в конце октября представляет собой ценную возможность заручиться поддержкой лидеров стран БРИКС», – заявил министр
Он добавил, что желание Малайзии присоединиться к БРИКС согласуется с позицией страны как независимого государства, приверженного открытости. Членство Малайзии, по его словам, еще больше укрепит нейтралитет и многосторонность политики БРИКС. Лью отметил, что такие члены БРИКС, как Бразилия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также проводят нейтральную внешнюю политику.
Он отверг предположения о том, что заявка Малайзии на вступление в БРИКС может повредить ее экономическим отношениям с западными странами.
«В этом году мы приветствовали инвестиции таких западных гигантов, как Google, Oracle и Amazon. Это свидетельствует о том, что наша нейтральная позиция признана западными компаниями и принята всеми сторонами», – сказал он.
Лью добавил, что членство Малайзии в БРИКС дополнит ее роль в региональных и международных экономических группах, включая АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС).
Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.