Малайзия подтвердила намерение присоединиться к БРИКС

Он добавил, что желание Малайзии присоединиться к БРИКС согласуется с позицией страны как независимого государства, приверженного открытости. Членство Малайзии, по его словам, еще больше укрепит нейтралитет и многосторонность политики БРИКС. Лью отметил, что такие члены БРИКС, как Бразилия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также проводят нейтральную внешнюю политику.