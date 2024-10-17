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Малайзия подтвердила намерение присоединиться к БРИКС

Ведомости

Малайзия активно ищет поддержки у стран-членов БРИКС в своем стремлении присоединиться к экономическому блоку. Об этом заявил заместитель министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Лью Чин Тонг, пишет информагентство Bernama .

Министр иностранных дел Датук Сери Мохамад Хасан направил официальное письмо девяти министрам иностранных дел стран БРИКС, подтвердив намерение Малайзии присоединиться к БРИКС, добавил Лью.

«Присутствие высокопоставленного министра Малайзии на саммите БРИКС/БРИКС+ в конце октября представляет собой ценную возможность заручиться поддержкой лидеров стран БРИКС», – заявил министр

Он добавил, что желание Малайзии присоединиться к БРИКС согласуется с позицией страны как независимого государства, приверженного открытости. Членство Малайзии, по его словам, еще больше укрепит нейтралитет и многосторонность политики БРИКС. Лью отметил, что такие члены БРИКС, как Бразилия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также проводят нейтральную внешнюю политику.

Он отверг предположения о том, что заявка Малайзии на вступление в БРИКС может повредить ее экономическим отношениям с западными странами.

«В этом году мы приветствовали инвестиции таких западных гигантов, как Google, Oracle и Amazon. Это свидетельствует о том, что наша нейтральная позиция признана западными компаниями и принята всеми сторонами», – сказал он.

Лью добавил, что членство Малайзии в БРИКС дополнит ее роль в региональных и международных экономических группах, включая АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС).

Саммит БРИКС состоится 22–24 октября в Казани. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре Путин сообщил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения заявили уже 34 государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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