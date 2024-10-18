В Индии состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки
Ледовое шоу будет проводиться на спортивном стадионе EKA ARENA до 20 октября. Специально для него на стадионе установлена ледовая площадка, для создания которой было использовано более 100 т льда.
Сюжет к шоу написан по мотивам арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь» и объединяет несколько восточных культур: Индии, Египта, Древнего Вавилона и Персии. В спектакле примут участие режиссер и генеральный продюсер проекта Навка, а также Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов и другие фигуристы.
«Наш визит <...> улучшит отношения между нашими странами. Народ Индии будет больше знать о русской культуре, о русских фигуристах, о наших традициях. И я надеюсь, что детям понравится это шоу и когда-нибудь в Индии построят большие ледовые арены, индийские дети начнут кататься на коньках, станут фигуристами и хоккеистами», – рассказала Навка в ходе пресс-конференции.