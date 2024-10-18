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В Индии состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки

Ведомости

В Индии в Ахмадабаде 18 октября состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», партнером премьеры выступила «Роснефть». Об этом говорится в сообщении компании на сайте.

Ледовое шоу будет проводиться на спортивном стадионе EKA ARENA до 20 октября. Специально для него на стадионе установлена ледовая площадка, для создания которой было использовано более 100 т льда.

Сюжет к шоу написан по мотивам арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь» и объединяет несколько восточных культур: Индии, Египта, Древнего Вавилона и Персии. В спектакле примут участие режиссер и генеральный продюсер проекта Навка, а также Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов и другие фигуристы.

«Наш визит <...> улучшит отношения между нашими странами. Народ Индии будет больше знать о русской культуре, о русских фигуристах, о наших традициях. И я надеюсь, что детям понравится это шоу и когда-нибудь в Индии построят большие ледовые арены, индийские дети начнут кататься на коньках, станут фигуристами и хоккеистами», – рассказала Навка в ходе пресс-конференции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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