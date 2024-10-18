В Индии состоится премьера ледового шоу Татьяны Навки

«Наш визит <...> улучшит отношения между нашими странами. Народ Индии будет больше знать о русской культуре, о русских фигуристах, о наших традициях. И я надеюсь, что детям понравится это шоу и когда-нибудь в Индии построят большие ледовые арены, индийские дети начнут кататься на коньках, станут фигуристами и хоккеистами», – рассказала Навка в ходе пресс-конференции.