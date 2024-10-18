Бразилия и Китай не консультировались с Россией по поводу мирной инициативы
Бразилия и Китай не консультировались с Россией, когда выступили со своей мирной инициативой, заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС «Партнерство БРИКС: укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» 2024.
По его словам, это говорит о том, что эти страны «не подыгрывают России».
Ранее «Ведомости» писали об открытии пленарной сессии делового форума БРИКС, на которой выступил Путин. Он отметил, что состав участников форума весьма солидный – на нем присутствуют ведущие представители бизнеса из всех государств БРИКС.