Бразилия и Китай не консультировались с Россией по поводу мирной инициативы

Бразилия и Китай не консультировались с Россией, когда выступили со своей мирной инициативой, заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС «Партнерство БРИКС: укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» 2024.