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Песков: Путин остается открыт к обсуждению ситуации на Украине

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он сказал, комментируя высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к разговору с российским президентом.

«Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – сказал Песков ТАСС.

Кремль при этом пока не получал реальных предложений по организации контактов с Путиным от Германии, США и других стран, добавил представитель Кремля.

16 октября в ходе выступления в бундестаге Шольц заявил, что после конференции в Бюргенштоке в Швейцарии стало ясно, что нужно провести еще одну встречу, в которой, как сказали в Киеве, должна принять участие и Россия. «И поэтому правильно, что когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: «Да, это так», – сказал канцлер ФРГ. Готовность канцлера ФРГ обсуждать с российским президентом украинский вопрос является важным сигналом, это «то, что можно приветствовать», комментировал Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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