Песков: Путин остается открыт к обсуждению ситуации на Украине
Президент РФ Владимир Путин остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он сказал, комментируя высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к разговору с российским президентом.
«Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остается открытым для коммуникации, для разговора», – сказал Песков ТАСС.
Кремль при этом пока не получал реальных предложений по организации контактов с Путиным от Германии, США и других стран, добавил представитель Кремля.
16 октября в ходе выступления в бундестаге Шольц заявил, что после конференции в Бюргенштоке в Швейцарии стало ясно, что нужно провести еще одну встречу, в которой, как сказали в Киеве, должна принять участие и Россия. «И поэтому правильно, что когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: «Да, это так», – сказал канцлер ФРГ. Готовность канцлера ФРГ обсуждать с российским президентом украинский вопрос является важным сигналом, это «то, что можно приветствовать», комментировал Песков.