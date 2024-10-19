Песков: Путин остается открыт к обсуждению ситуации на Украине

16 октября в ходе выступления в бундестаге Шольц заявил, что после конференции в Бюргенштоке в Швейцарии стало ясно, что нужно провести еще одну встречу, в которой, как сказали в Киеве, должна принять участие и Россия. «И поэтому правильно, что когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: «Да, это так», – сказал канцлер ФРГ. Готовность канцлера ФРГ обсуждать с российским президентом украинский вопрос является важным сигналом, это «то, что можно приветствовать», комментировал Песков.