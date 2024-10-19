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Минобороны Белоруссии сообщило об отправке своих военных на обучение в Россию

Ведомости

Белорусские военнослужащие  отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров, где они будут перенимать передовые методики подготовки войск, сообщила пресс-служба минобороны республики со ссылкой на начальника главного управления боевой подготовки ВС Владимира Белого.

Белоруссия продолжает плановую совместную подготовку своих военнослужащих на базе учебно-боевых центров ВС РФ, на днях завершил подготовку один из танковых батальонов, сообщил Белый. По его словам, в Москве высоко оценили уровень подготовки белорусских военнослужащих. 

«Мы увидели, как внедряется опыт специальной военной операции на практике подготовки войск. Сегодня мы начинаем следующий этап – отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли перенять передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей», – сказал генерал-майор.

После возвращения в республику военные, как отметил Белый, смогут довести до своих командиров, подразделений «все то лучшее и новое, что есть в практике» российской армии, а лучшие после обучения станут штатными инструкторами в белорусских соединениях и воинских частях.

О том, что белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории РФ, сообщила в январе пресс-служба министерства обороны Белоруссии. Там отмечали, что акцент будет сделан на опыт, приобретенный ВС России в ходе ведения спецоперации. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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