Минобороны Белоруссии сообщило об отправке своих военных на обучение в Россию
Белорусские военнослужащие отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров, где они будут перенимать передовые методики подготовки войск, сообщила пресс-служба минобороны республики со ссылкой на начальника главного управления боевой подготовки ВС Владимира Белого.
Белоруссия продолжает плановую совместную подготовку своих военнослужащих на базе учебно-боевых центров ВС РФ, на днях завершил подготовку один из танковых батальонов, сообщил Белый. По его словам, в Москве высоко оценили уровень подготовки белорусских военнослужащих.
«Мы увидели, как внедряется опыт специальной военной операции на практике подготовки войск. Сегодня мы начинаем следующий этап – отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли перенять передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей», – сказал генерал-майор.
После возвращения в республику военные, как отметил Белый, смогут довести до своих командиров, подразделений «все то лучшее и новое, что есть в практике» российской армии, а лучшие после обучения станут штатными инструкторами в белорусских соединениях и воинских частях.
О том, что белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории РФ, сообщила в январе пресс-служба министерства обороны Белоруссии. Там отмечали, что акцент будет сделан на опыт, приобретенный ВС России в ходе ведения спецоперации.