ВС России ударили по цехам производства БПЛА в Сумской и Харьковской областях
Российские Вооруженные силы (ВС РФ) поразили на Украине цеха производства беспилотников, а также места их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ в сводке о ходе военной спецоперации.
За последние сутки российская армия также нанесла удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников и скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе, рассказали в оборонном ведомстве. Для этого ВС РФ применили авиацию, ударные беспилотники и артиллерию, были задействованы ракетные войска. Средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 142 БПЛА самолетного типа.
Минобороны сообщило о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) в разных районах. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение силам нескольких бригад противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области, потери ВСУ составили до 90 военнослужащих. В результате действий подразделений «Южной» группировки войск, как утверждается, потери украинской стороны составили до 645 военнослужащих.
В конце сентября оперативно-тактическая авиация нанесла удар по объектам энергетической отрасли Украины и предприятию оборонно-промышленного комплекса ВСУ, на котором осуществлялось производство двигателей для украинских боевых самолетов. В том же месяце ВС России поразили сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву западными странами, сообщало Минобороны.