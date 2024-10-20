ВС России ударили по цехам производства БПЛА в Сумской и Харьковской областях

За последние сутки российская армия также нанесла удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников и скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе, рассказали в оборонном ведомстве. Для этого ВС РФ применили авиацию, ударные беспилотники и артиллерию, были задействованы ракетные войска. Средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 142 БПЛА самолетного типа.