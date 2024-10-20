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ВС России ударили по цехам производства БПЛА в Сумской и Харьковской областях

Ведомости

Российские Вооруженные силы (ВС РФ) поразили на Украине цеха производства беспилотников, а также места их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ в сводке о ходе военной спецоперации. 

За последние сутки российская армия также нанесла удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников и скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе, рассказали в оборонном ведомстве. Для этого ВС РФ применили авиацию, ударные беспилотники и артиллерию, были задействованы ракетные войска. Средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS и 142 БПЛА самолетного типа.

Минобороны сообщило о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) в разных районах. Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение силам нескольких бригад противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области, потери ВСУ составили до 90 военнослужащих. В результате действий подразделений «Южной» группировки войск, как утверждается, потери украинской стороны составили до 645 военнослужащих.

В конце сентября оперативно-тактическая авиация нанесла удар по объектам энергетической отрасли Украины и предприятию оборонно-промышленного комплекса ВСУ, на котором осуществлялось производство двигателей для украинских боевых самолетов. В том же месяце ВС России поразили сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву западными странами, сообщало Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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