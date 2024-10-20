США модернизируют летные поля на Тихом океане для возможного противостояния с КНР

В течение десятилетий США не нуждались в аэродромах на Тихом океане, говорится в публикации. Страна консолидировала свое присутствие на небольшом количестве крупных авиабаз - в Японии и западной территории Гуам. Утверждается, что теперь Вашингтон не может себе этого позволить, поскольку Пекин в случае конфликта может направить силы на известные базы, чтобы уничтожить самолеты, повредить инфраструктуру и тем самым парализовать ВВС США.