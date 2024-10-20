США модернизируют летные поля на Тихом океане для возможного противостояния с КНР
США начали модернизировать взлетно-посадочные полосы в районах Тихого океана на случай возможного противостояния с Китаем, сообщает The Wall Street Journal. Вместо того чтобы полагаться на несколько крупных авиабаз, США планируют рассредоточить военные самолеты.
Модернизация, в частности, затронула военный аэродром времен Второй мировой войны на острове Тиниан, который использовали самолеты, сбросившие ядерные бомбы на Японию. В 1945 г. на аэродроме Тиниана было четыре взлетно-посадочных полосы. После окончания войны база заросла и превратилась в джунгли, отмечает WSJ.
В течение десятилетий США не нуждались в аэродромах на Тихом океане, говорится в публикации. Страна консолидировала свое присутствие на небольшом количестве крупных авиабаз - в Японии и западной территории Гуам. Утверждается, что теперь Вашингтон не может себе этого позволить, поскольку Пекин в случае конфликта может направить силы на известные базы, чтобы уничтожить самолеты, повредить инфраструктуру и тем самым парализовать ВВС США.
В конце августа минобороны Китая потребовало от США отказаться от военного сотрудничества с Тайванем. Во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном зампредседателя центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что тайваньский вопрос является красной линией китайско-американских отношений. По его словам, «независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью региона.
До этого официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо.