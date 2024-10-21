Число сторонников и противников вступления Молдавии в ЕС почти сравнялось
Число сторонников и противников интеграции Молдавии в Евросоюз практически сравнялось после обработки 97,79% голосов. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома (ЦИК) республики.
На республиканском конституционном референдуме на данный момент 49,93% – 723 532 – голоса отдано за евроинтеграцию, 50,07% – 725 497 – против. Всего учтено 1 449 029 бюллетеней.
20 октября в Молдавии прошли выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%.
По данным ЦИК, избиратели могли проголосовать на 2219 избирательных участках, из них 1988 были открыты на территории страны. За пределами Молдавии в 37 государствах открылся 231 участок. В общей сложности в избирательные списки включены более 2,7 млн человек.