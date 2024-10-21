Politico: страны ЕС смогут отправить миротворцев на Украину после конфликта

27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. Он также заявил, что пример республики побудит и другие страны сделать аналогичный шаг. В минобороны Франции позже заявили Reuters, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается. Российские власти сообщили, что военные инструкторы, которые прибудут на Украину и будут обучать там войска, станут законной целью для Вооруженных сил России.