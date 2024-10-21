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Politico: страны ЕС смогут отправить миротворцев на Украину после конфликта

Ведомости

Страны Евросоюза поднимут вопрос об отправке миротворцев на Украину только после окончания конфликта, сообщает Politico со ссылкой на неназванного депутата Европарламента.

В частности, бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштайн сообщил, что европейские страны должны подготовиться к отправке контингента на Украину после окончания конфликта, чтобы предоставить «серьезные гарантии безопасности». По мнению Вайнштайна, в случае создания демилитаризированной зоны между Украиной и Россией ее должны занимать именно европейские силы, а не НАТО.

21 октября депутат Госдумы Дмитрий Новиков в интервью «Ленте.ру» рассказал, что идеи о появлении миротворцев на Украине на настоящий момент являются преждевременными. По его словам, говорить о появлении миротворцев неактуально из-за нахождения конфликта в горячей фазе.

27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. Он также заявил, что пример республики побудит и другие страны сделать аналогичный шаг. В минобороны Франции позже заявили Reuters, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается. Российские власти сообщили, что военные инструкторы, которые прибудут на Украину и будут обучать там войска, станут законной целью для Вооруженных сил России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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