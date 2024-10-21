Politico: страны ЕС смогут отправить миротворцев на Украину после конфликта
Страны Евросоюза поднимут вопрос об отправке миротворцев на Украину только после окончания конфликта, сообщает Politico со ссылкой на неназванного депутата Европарламента.
В частности, бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштайн сообщил, что европейские страны должны подготовиться к отправке контингента на Украину после окончания конфликта, чтобы предоставить «серьезные гарантии безопасности». По мнению Вайнштайна, в случае создания демилитаризированной зоны между Украиной и Россией ее должны занимать именно европейские силы, а не НАТО.
21 октября депутат Госдумы Дмитрий Новиков в интервью «Ленте.ру» рассказал, что идеи о появлении миротворцев на Украине на настоящий момент являются преждевременными. По его словам, говорить о появлении миротворцев неактуально из-за нахождения конфликта в горячей фазе.
27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. Он также заявил, что пример республики побудит и другие страны сделать аналогичный шаг. В минобороны Франции позже заявили Reuters, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается. Российские власти сообщили, что военные инструкторы, которые прибудут на Украину и будут обучать там войска, станут законной целью для Вооруженных сил России.