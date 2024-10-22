RT: на борту сбитого в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец

С апреля 2023 г. в Судане идут ожесточенные бои. Конфликт разгорелся между вооруженными силами страны и СБР, которые представляют собой объединение арабских ополченцев. Причиной гражданской войны стал конфликт между двумя ключевыми фигурами в военно-политическом руководстве страны: генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет вооруженные силы (насчитывающие более 104 000 человек, включая флот и ВВС), и генералом Мохамедом Хамданом Дагало «Хемети», командующим RSF (Республиканской Свободной Армией), насчитывающей более 40 000 бойцов, оснащенных бронетранспортерами и артиллерией.