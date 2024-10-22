RT: на борту сбитого в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец
На борту сбитого в Судане грузового самолета Ил-76 находился российский летчик Антон Селиванец. Об этом сообщает RT со ссылкой на родственников летчика.
По словам брата летчика, Селиванец часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь. За несколько часов до крушения он прислал видео, снятое из самолета на высоте 8500 м. В России у летчика осталась семья.
21 октября посольство России в Судане сообщило, что на западе страны сбили грузовой самолет, в составе экипажа которого, предположительно, были российские граждане. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.
До этого о сбитом суданском Ил-76, на борту которого могли находиться члены экипажа с гражданством России, заявили представители Сил быстрого реагирования (СБР), которые захватили Дарфур.
С апреля 2023 г. в Судане идут ожесточенные бои. Конфликт разгорелся между вооруженными силами страны и СБР, которые представляют собой объединение арабских ополченцев. Причиной гражданской войны стал конфликт между двумя ключевыми фигурами в военно-политическом руководстве страны: генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет вооруженные силы (насчитывающие более 104 000 человек, включая флот и ВВС), и генералом Мохамедом Хамданом Дагало «Хемети», командующим RSF (Республиканской Свободной Армией), насчитывающей более 40 000 бойцов, оснащенных бронетранспортерами и артиллерией.