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RT: на борту сбитого в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец

Ведомости

На борту сбитого в Судане грузового самолета Ил-76 находился российский летчик Антон Селиванец. Об этом сообщает RT со ссылкой на родственников летчика.

По словам брата летчика, Селиванец часто бывал в местах военных конфликтов, доставлял туда гуманитарную помощь. За несколько часов до крушения он прислал видео, снятое из самолета на высоте 8500 м. В России у летчика осталась семья.

21 октября посольство России в Судане сообщило, что на западе страны сбили грузовой самолет, в составе экипажа которого, предположительно, были российские граждане. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

До этого о сбитом суданском Ил-76, на борту которого могли находиться члены экипажа с гражданством России, заявили представители Сил быстрого реагирования (СБР), которые захватили Дарфур.

С апреля 2023 г. в Судане идут ожесточенные бои. Конфликт разгорелся между вооруженными силами страны и СБР, которые представляют собой объединение арабских ополченцев. Причиной гражданской войны стал конфликт между двумя ключевыми фигурами в военно-политическом руководстве страны: генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет вооруженные силы (насчитывающие более 104 000 человек, включая флот и ВВС), и генералом Мохамедом Хамданом Дагало «Хемети», командующим RSF (Республиканской Свободной Армией), насчитывающей более 40 000 бойцов, оснащенных бронетранспортерами и артиллерией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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