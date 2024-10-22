Экс-президент Перу Алехандро Толедо приговорен к 20 годам тюрьмы за взятки
Бывший президент Перу Алехандро Толедо был признан виновным в получении взяток от бразильского строительного гиганта Odebrecht и приговорен к 20 годам и шести месяцам тюремного заключения. Об этом пишет агентство Reuters.
Толедо, 78-летний экономист, получивший докторскую степень в Стэнфордском университете, управлял страной с 2001 по 2006 г. Он был признан виновным в получении взяток в размере $35 млн от компании Odebrecht в обмен на получение контракта на строительство дороги, которая теперь соединяет южное побережье Перу с районом Амазонии на западе Бразилии.
Компания Odebrecht, известная сейчас как Novonor, оказалась в центре крупнейшего в Латинской Америке скандала, связанного с коррупцией, после того как в 2016 г. признала, что давала взятки чиновникам в десятке стран, чтобы получить контракты на общественные работы. В деле Толедо прокуроры опирались на показания бывшего руководителя Odebrecht Хорхе Бараты, а также бывшего соратника Толедо Хосефа Меймана.
На прошлой неделе Толедо попросил суд позволить ему отбывать наказание дома, пока он борется с раком.
«Пожалуйста, позвольте мне вылечиться или умереть дома», – сказал он.
Приговор был оглашен в комнате, оборудованной в небольшой тюрьме Лимы, где Толедо содержится с прошлого года. Там же содержится бывший президент Педро Кастильо, которому предъявлены обвинения в «мятеже» после попытки распустить конгресс в 2022 г. Два других экс-президента, Педро Пабло Кучински и Ольянта Умала, также находятся под следствием по делу Odebrecht.