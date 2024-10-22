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Экс-президент Перу Алехандро Толедо приговорен к 20 годам тюрьмы за взятки

Ведомости

Бывший президент Перу Алехандро Толедо был признан виновным в получении взяток от бразильского строительного гиганта Odebrecht и приговорен к 20 годам и шести месяцам тюремного заключения. Об этом пишет агентство Reuters.

Толедо, 78-летний экономист, получивший докторскую степень в Стэнфордском университете, управлял страной с 2001 по 2006 г. Он был признан виновным в получении взяток в размере $35 млн от компании Odebrecht в обмен на получение контракта на строительство дороги, которая теперь соединяет южное побережье Перу с районом Амазонии на западе Бразилии.

Компания Odebrecht, известная сейчас как Novonor, оказалась в центре крупнейшего в Латинской Америке скандала, связанного с коррупцией, после того как в 2016 г. признала, что давала взятки чиновникам в десятке стран, чтобы получить контракты на общественные работы. В деле Толедо прокуроры опирались на показания бывшего руководителя Odebrecht Хорхе Бараты, а также бывшего соратника Толедо Хосефа Меймана.

На прошлой неделе Толедо попросил суд позволить ему отбывать наказание дома, пока он борется с раком.

«Пожалуйста, позвольте мне вылечиться или умереть дома», – сказал он.

Приговор был оглашен в комнате, оборудованной в небольшой тюрьме Лимы, где Толедо содержится с прошлого года. Там же содержится бывший президент Педро Кастильо, которому предъявлены обвинения в «мятеже» после попытки распустить конгресс в 2022 г. Два других экс-президента, Педро Пабло Кучински и Ольянта Умала, также находятся под следствием по делу Odebrecht.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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