Экс-президент Перу Алехандро Толедо приговорен к 20 годам тюрьмы за взятки

Компания Odebrecht, известная сейчас как Novonor, оказалась в центре крупнейшего в Латинской Америке скандала, связанного с коррупцией, после того как в 2016 г. признала, что давала взятки чиновникам в десятке стран, чтобы получить контракты на общественные работы. В деле Толедо прокуроры опирались на показания бывшего руководителя Odebrecht Хорхе Бараты, а также бывшего соратника Толедо Хосефа Меймана.