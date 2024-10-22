В Кремле ответили на публикацию об идее Путина обсудить план победы над долларом

«Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего – ни против доллара, ни против других валют. Оно преследует основную цель – обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате», – заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).