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В Кремле ответили на публикацию об идее Путина обсудить план победы над долларом

Ведомости

Сотрудничество стран БРИКС не направлено против каких-либо валют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что участники саммита в Казани планируют обсудить «план победы над долларом».

«Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего – ни против доллара, ни против других валют. Оно преследует основную цель – обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате», – заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).

20 октября The Economist опубликовал материал, в котором сообщил о намерении Путина предложить в ходе саммита БРИКС построить новую финансовую систему. Речь идет о системе BRICS Bridge, которая, как пишет издание, должна быть создана в течение года и позволит странам проводить трансграничные расчеты с использованием управляемых центральными банками цифровых платформ.

22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС, который станет кульминацией российского председательства в объединении в 2024 г. На саммите ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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