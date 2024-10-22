В Кремле ответили на публикацию об идее Путина обсудить план победы над долларом
Сотрудничество стран БРИКС не направлено против каких-либо валют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что участники саммита в Казани планируют обсудить «план победы над долларом».
«Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего – ни против доллара, ни против других валют. Оно преследует основную цель – обеспечить интересы тех стран, которые принимают участие в этом формате», – заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).
20 октября The Economist опубликовал материал, в котором сообщил о намерении Путина предложить в ходе саммита БРИКС построить новую финансовую систему. Речь идет о системе BRICS Bridge, которая, как пишет издание, должна быть создана в течение года и позволит странам проводить трансграничные расчеты с использованием управляемых центральными банками цифровых платформ.
22 октября в Казани стартует XVI саммит БРИКС, который станет кульминацией российского председательства в объединении в 2024 г. На саммите ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне.