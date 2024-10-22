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Лавров: нет оснований не верить заявлениям Грузии о предложении воевать с РФ

Ведомости

Оснований не верить заявлениям основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что западный чиновник предлагал властям Грузии начать войну с Россией, нет. Об этом заявил «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров в кулуарах саммита БРИКС в Казани.

«Не вижу основания им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия с Россией. У меня нет оснований им не доверять», – подчеркнул Лавров.

21 октября Иванишвили сообщил в эфире телеканала Imedi, что западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три – четыре дня. По его словам, после этого стране предложили начать партизанское движение в лесу. Грузии также пообещали оказать помощь.

Именно после этого случая «Грузинская мечта» стала более собранной и начала действовать жестче в отношении таких призывов, уточнил основатель партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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