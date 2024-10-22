Лавров: нет оснований не верить заявлениям Грузии о предложении воевать с РФ
Оснований не верить заявлениям основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что западный чиновник предлагал властям Грузии начать войну с Россией, нет. Об этом заявил «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров в кулуарах саммита БРИКС в Казани.
«Не вижу основания им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия с Россией. У меня нет оснований им не доверять», – подчеркнул Лавров.
21 октября Иванишвили сообщил в эфире телеканала Imedi, что западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три – четыре дня. По его словам, после этого стране предложили начать партизанское движение в лесу. Грузии также пообещали оказать помощь.
Именно после этого случая «Грузинская мечта» стала более собранной и начала действовать жестче в отношении таких призывов, уточнил основатель партии.