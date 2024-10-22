Президент Мавритании прибыл в Казань на саммит БРИКС
Президент Мавритании Мохаммед ульд Шейх эль-Газуани прибыл в Казань для участие в саммите БРИКС. Об этом сообщается в Telegram-канале госсовета Татарстана.
«Сегодня в Казань для участия в мероприятиях XVI саммита глав государств стран БРИКС прибыл президент Мавритании Мохамед Ульд Шейх эль Газуани», – говорится в сообщении.
В международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая президента Мавритании встретил председатель госсовета республики Фарид Мухаметшин.
22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. Саммит объединения будет состоять из двух частей. Первая из них – заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Вторая часть (со второй половины дня 23 октября и 24 октября) – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».
На саммите объединения ожидается присутствие 36 делегаций от стран и шести – от международных организаций. Из них 22 делегации будут представлены на высшем уровне. С этого года к пяти основным странам БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР – присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.