Минцифры разработало порядок эксперимента по оптимизации отчетности субъектов РФ

В рамках государственного эксперимента будут разработаны технологии формирования отчетов в рамках использования системы «Управление». Сам эксперимент заключается в единовременном предоставлении целого массива данных для формирования отчетности в системе «Управление». Минцифры предлагает определить график проведения эксперимента не позднее 1 февраля 2025 г. В случае подписания постановления эксперимент будет проведен до 26 декабря, следует из документа.