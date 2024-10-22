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Минцифры разработало порядок эксперимента по оптимизации отчетности субъектов РФ

Ведомости

Минцифры разработало проект постановления правительства России о порядке проведения эксперимента по оптимизации процессов предоставления отчетов субъектов органам государственной власти. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановления предполагает формирование отчетов в государственной автоматизированной информационной системе «Управление». Для формирования отчетов используются данные, размещенные на витринах: федеральных органов исполнительной власти и участников эксперимента, а также федеральной государственной информационной системы «Единая информационная платформа национальной системы управления данными». Минцифры отметило, что участниками эксперимента является большинство министерств РФ. Также ведомство рекомендовало к участию правительство Москвы и области, а также администрацию Краснодарского края.

В рамках государственного эксперимента будут разработаны технологии формирования отчетов в рамках использования системы «Управление». Сам эксперимент заключается в единовременном предоставлении целого массива данных для формирования отчетности в системе «Управление». Минцифры предлагает определить график проведения эксперимента не позднее 1 февраля 2025 г. В случае подписания постановления эксперимент будет проведен до 26 декабря, следует из документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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