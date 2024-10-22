Минцифры разработало порядок эксперимента по оптимизации отчетности субъектов РФ
Минцифры разработало проект постановления правительства России о порядке проведения эксперимента по оптимизации процессов предоставления отчетов субъектов органам государственной власти. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект постановления предполагает формирование отчетов в государственной автоматизированной информационной системе «Управление». Для формирования отчетов используются данные, размещенные на витринах: федеральных органов исполнительной власти и участников эксперимента, а также федеральной государственной информационной системы «Единая информационная платформа национальной системы управления данными». Минцифры отметило, что участниками эксперимента является большинство министерств РФ. Также ведомство рекомендовало к участию правительство Москвы и области, а также администрацию Краснодарского края.
В рамках государственного эксперимента будут разработаны технологии формирования отчетов в рамках использования системы «Управление». Сам эксперимент заключается в единовременном предоставлении целого массива данных для формирования отчетности в системе «Управление». Минцифры предлагает определить график проведения эксперимента не позднее 1 февраля 2025 г. В случае подписания постановления эксперимент будет проведен до 26 декабря, следует из документа.