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Белоусов: НАТО провело серию крупнейших со времен холодной войны учений

Ведомости

В текущем году НАТО провело ряд крупнейших со времен холодной войны учений, направленных на возможный полномасштабный конфликт с РФ и ее союзниками, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Увеличивается численность коалиционных сил альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность», – подчеркнул Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске.

По его словам, Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество в условиях открытого давления западных стран и враждебно настроенного Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства.

В своем выступлении министр обороны РФ также отметил, что Россия допускает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

23 октября «Ведомости» писали о заявлении Белоусова касательно техники НАТО. Глава ведомства обещал учесть уязвимые стороны трофейного оборудования НАТО и использовать это при создании нового вооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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