Белоусов: НАТО провело серию крупнейших со времен холодной войны учений
В текущем году НАТО провело ряд крупнейших со времен холодной войны учений, направленных на возможный полномасштабный конфликт с РФ и ее союзниками, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
«Увеличивается численность коалиционных сил альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность», – подчеркнул Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске.
По его словам, Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество в условиях открытого давления западных стран и враждебно настроенного Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства.
В своем выступлении министр обороны РФ также отметил, что Россия допускает возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.
23 октября «Ведомости» писали о заявлении Белоусова касательно техники НАТО. Глава ведомства обещал учесть уязвимые стороны трофейного оборудования НАТО и использовать это при создании нового вооружения.