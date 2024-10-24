В Казани началась пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС

«В саммите приняли участие делегации 35 государств и шесть международных организаций. Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», – заявил Путин.