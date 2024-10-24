В Казани началась пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС
В Казани по итогам саммита БРИКС началась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.
В начале мероприятия глава государства подвел итоги саммита: по словам Путина, он «завершился успешно». Новые участники БРИКС увидели, что в объединении есть самое главное – взаимное уважение, отметил президент.
«В саммите приняли участие делегации 35 государств и шесть международных организаций. Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», – заявил Путин.
22 октября в Казани начался саммит БРИКС. 23 октября прошли заседания стран – членов объединения в узком и расширенном составе, а 24 октября – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич».