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В Казани началась пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС

Ведомости

В Казани по итогам саммита БРИКС началась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

В начале мероприятия глава государства подвел итоги саммита: по словам Путина, он «завершился успешно». Новые участники БРИКС увидели, что в объединении есть самое главное – взаимное уважение, отметил президент.

«В саммите приняли участие делегации 35 государств и шесть международных организаций. Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», – заявил Путин.

22 октября в Казани начался саммит БРИКС. 23 октября прошли заседания стран – членов объединения в узком и расширенном составе, а 24 октября – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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