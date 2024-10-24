Путин – журналисту ВВС: безопасность России – это самое главное

«Начну с безопасности России, потому что это для меня самое главное», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста BBC о проведении спецоперации. «Вы сказали про удары дронов и так далее. Ударов дронов не было, но была ситуация хуже – нам на постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения с западными странами все время указывали «на свое место», – добавил президент.