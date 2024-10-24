Путин – журналисту ВВС: безопасность России – это самое главное
Безопасность России – самое главное для президента Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, который прошел в Казани. Трансляция шла в Telegram-канале Кремля.
«Начну с безопасности России, потому что это для меня самое главное», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста BBC о проведении спецоперации. «Вы сказали про удары дронов и так далее. Ударов дронов не было, но была ситуация хуже – нам на постоянные и настойчивые предложения наладить контакты и отношения с западными странами все время указывали «на свое место», – добавил президент.
По словам Путина, «это место» в конечном счете привело бы Россию к «скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков» с потерей суверенитета.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. С начала спецоперации ВСУ на постоянной основе предпринимают попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников.